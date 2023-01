Sicurezza: Mattarella, profonda tristezza per scomparsa luogotenente Carabinieri Andriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho appreso “con profonda tristezza la notizia del decesso in ospedale del luogotenente carica speciale dei Carabinieri Giovanni Andriano, istruttore del centro addestramento alpino, a seguito dell’episodio dello scorso 10 gennaio quando era stato travolto da una slavina mentre si trovava in attività addestrativa di servizio in Val Gardena”. È quanto dichiara il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzi. “In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, ed all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari del militare le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio”, aggiunge Mattarella. (Rin)