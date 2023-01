Usa: Biden terrà il discorso sullo stato dell’Unione il 7 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo speaker della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha invitato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a pronunciare il suo tradizionale discorso sullo stato dell’Unione il prossimo 7 febbraio, e la Casa Bianca ha confermato di avere accettato la proposta. “Invito il presidente Joe Biden a parlare di fronte al Congresso, martedì 7 febbraio, per riferire sullo stato dell’Unione come stabilito dalla Costituzione”, si legge nel testo di una lettera che McCarthy ha pubblicato sul suo profilo Twitter. (Was)