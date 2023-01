Lazio 2023: D'Amato, abbiamo riacquistato gli ospedali venduti dalla destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trova le differenze". Lo scrive in un post su Facebook Alessio D'amato, candidato del centro destra alla presidenza della Regione Lazio. "La destra al governo della Regione Lazio ha venduto 49 ospedali con una spesa di 85 milioni di euro l'anno per pagare gli affitti. Noi li abbiamo riacquisiti al patrimonio pubblico con un beneficio di 23 milioni di euro l'anno. Per non tornare indietro a febbraio scegli e vota la nostra coalizione". (Com)