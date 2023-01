Veneto: riunione centrodestra, nomi condivisi per prossime elezioni comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, a Mestre, nella sede regionale di Fratelli d'Italia, si è svolta la riunione del Coordinamento regionale del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative nei 49 Comuni che, in Veneto, andranno al voto nella primavera 2023. Alla riunione – riferisce una nota – hanno partecipato i coordinatori regionali dei partiti della coalizione: il senatore Luca De Carlo (Fd’I); l'onorevole Alberto Stefani (Lega); Michele Zuin (Forza Italia); il senatore Antonio De Poli (Udc), e Raffaele Baratto (Coraggio Italia). Al termine dell'incontro i rappresentanti del centrodestra hanno condiviso l'impegno a sostenere candidati sindaci comuni, confermando, laddove sono presenti, i sindaci uscenti del centrodestra e individuando, già nelle prossime settimane, i nomi dei candidati Sindaci alle prossime elezioni comunali 2023. (Com)