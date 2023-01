Camera: 18 gennaio presentazione rapporto “Il bilancio del sistema previdenziale italiano” con Fontana e Calderone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 18 gennaio, alle ore 16, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, si svolge la presentazione del decimo rapporto "Il bilancio del sistema previdenziale italiano - Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2021", a cura del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali. Saluto introduttivo del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Presenta il rapporto Alberto Brambilla, presidente del Centro studi. Intervengono, tra gli altri, Ugo Cappellacci, presidente della commissione Affari sociali della Camera, Federico Freni, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, la senatrice Mariastella Gelmini, Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera. Conclude la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)