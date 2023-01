Roma: Ghera (Fd'I), saluto l'ingresso di Rossin nel partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Entra a far parte di Fd'I un esponente politico che vanta una lunga ed importante esperienza nel campo dell'amministrazione cittadina, tra le fila del Centrodestra. Le sue referenze ottimali sono gli incarichi istituzionali che ha ricoperto nel corso dell'attività svolta. Grande impegno è forte senso civico lo contraddistinguono e sicuramente gli consentiranno di portare un contributo notevole alla nostra compagine". Così in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio di Fratelli d'Italia commentando l'ingresso nel partito dell'avvocato Dario Rossin. (Com)