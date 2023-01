Vaticano: processo fondi Santa Sede, tensione in aula per testimonianze di Chaouqui e Ciferri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Celebrata oggi la 44ma udienza del processo vaticano che cerca di far luce sull'utilizzo dei fondi della Santa Sede. A testimoniare sono state chiamate Francesca Immacolata Chaouqui, ex membro Cosea, e Genevieve Ciferri, amica di monsignor Perlasca, ascoltate circa lo scambio di messaggi intercorso tra le due e il ruolo svolto nella compilazione del memoriale dello stesso Perlasca. L'udienza è durata circa sette ore e si è dimostrata molto tesa. Ciferri ha parlato dei suoi rapporti con monsignor Perlasca e dell'aiuto prestatogli quando era indagato, andando addirittura a casa del cardinale Becciu per scagionarlo, sicura che questo lo tenesse "in uno stato di soggezione". La donna ha riferito di aver ricevuto dalla Chaouqui "informazioni ampie e dettagliate sul corso della indagini" che la donna avrebbe condiviso con il promotore di giustizia Diddi, con la Gendarmeria e persino con il Papa. (segue) (Civ)