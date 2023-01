Roma: Cangemi (Lega), Capitale invasa da cinghiali, questo biglietto da visita del Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il drammatico incidente che ha avuto per protagonista un cinquantottenne, ora in coma, che con il suo scooter ha investito un cinghiale che camminava sulla carreggiata della via cassia è la certificazione di come tanto Gualtieri quanto Zingaretti si siano dimostrati incapaci anche semplicemente di pianificare azioni e interventi a contrasto del proliferare di questi animali. Roma è invasa: dai rifiuti, dal degrado, dall'abbandono, da topi, cinghiali, gabbiani, blatte. Questa città deve ospitare il Giubileo. E Questo è il biglietto da visita della sinistra di governo". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega Giuseppe Emanuele Cangemi. (Com)