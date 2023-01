Scuola: assessore Roma, diritto istruzione è di tutti i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aspettavamo ed è arrivata. L'interrogazione di Fd'I sul bando scuola infanzia se possibile è peggio di quello che immaginavamo. Ci saranno i modi e i tempi per rispondere formalmente ai quesiti posti, ma vorrei soffermarmi da subito su qual è la scuola vogliamo, e sul significato di onesta e legalità". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessora alla scuola, formazione e lavoro, di Roma Capitale, Claudia Pratelli. "Mi chiedono se voglio penalizzare i cittadini onesti che rispettano la legge. Ma come si distingue un bambino onesto da un bambino disonesto? Il bambino disonesto è quello che ruba giocattoli al compagno di banco? Davvero esistono bambini illegali? Perché mai la condizione di residenza dei genitori dovrebbe condizionare un diritto fondamentale del bambino? E come possiamo consentire ai bambini e alle bambine di emanciparsi da condizioni di vulnerabilità o bisogno negando loro l'accesso alla principale strumento di emancipazione, cioè la scuola? Si dicono preoccupati per la questione sanitaria. Volendo dare per scontato che tale preoccupazione nulla abbia a che fare con stereotipi legati a malattie e igiene, vorrei sottolineare che è proprio l'ingresso a scuola, creando una comunità intorno al bambino, a consentire ai più piccoli di entrare in un circuito di tutela della salute".(Com)