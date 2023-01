Usa-Giappone: Biden incontra premier Kishida, focus su difesa comune e sicurezza Indo-Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il colloquio alla Casa Bianca, Biden ha ribadito al premier la determinazione degli Usa a garantire la difesa del Giappone (con particolare attenzione alle isole Senkaku), valutando positivamente le conclusioni raggiunte durante la recente riunione del Comitato consultivo 2+2 per la sicurezza Usa-Giappone, durante la quale i ministri degli Esteri e della Difesa hanno ribadito la necessità di allineare le politiche dei due Paesi per il contrasto alle minacce emergenti e nel dominio cyber. I due leader hanno anche ribadito la necessità di una totale denuclearizzazione della penisola coreana, in linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e mantenere la stabilità e lo status quo nello stretto di Taiwan. Una condizione, quest’ultima, che è stata identificata come “essenziale” per la sicurezza regionale. (segue) (Was)