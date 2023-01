Usa-Giappone: Biden incontra premier Kishida, focus su difesa comune e sicurezza Indo-Pacifico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare attenzione è stata dedicata anche alla cooperazione economica. “Durante la presidenza giapponese del G7, continueremo a lavorare per garantire un futuro prospero a tutto il mondo, con particolare attenzione allo sviluppo delle tecnologie emergenti (inclusi i semiconduttori), la cooperazione spaziale, la sicurezza energetica e la prevenzione di minacce come le barriere al commercio, le pratiche anticoncorrenziali e il cambiamento climatico”, si legge nel documento. (Was)