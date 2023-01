Germania: “Bild”, la ministra della Difesa Lambrecht intende dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha deciso di rassegnare le dimissioni. E’ quanto avrebbe appreso il quotidiano “Bild” da alcune fonti. All’interno del governo sarebbe già in corso una discussione sul successore e il giornale ha fatto il nome di Eva Hoegl, commissario parlamentare per le Forze armate e membro, come Lambrecht, del Partito socialdemocratico (Spd). Sebbene “Bild” abbia riferito che la sostituzione dovrebbe avvenire rapidamente, non ha comunque fornito una data per le dimissioni di Lambrecht. (Geb)