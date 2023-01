Difesa: Crosetto, dolore per tragica scomparsa luogotenente Carabinieri Andriano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha espresso le sue condoglianze all'Arma dei carabinieri ed alla famiglia del luogotenente Giovanni Andriano, travolto mortalmente da una valanga in Val Gardena. "Ho appreso con dolore la tragica scomparsa del Luogotenente con carica speciale Giovanni Andriano, valoroso servitore dello Stato. Esprimo il cordoglio della famiglia della Difesa e mio personale ai suoi familiari in questo tragico momento. Ho espresso al Generale Teo Luzi, Comandante Generale dei Carabinieri, e all’intera Arma le mie più sentite condoglianze”, ha dichiarato Crosetto. Andriano è scomparso al centro di addestramento alpino dei militari dell'Arma in Vallunga, a Selva di val Gardena, durante un’attività di addestramento. “Insieme alle condoglianze voglio rinnovare il mio sentito ringraziamento a tutti i Carabinieri per il lavoro che svolgono quotidianamente, in addestramento e in operazione, rischiando la propria vita per essere sempre pronti al servizio dei cittadini e della nostra comunità” ha concluso Crosetto. (Com)