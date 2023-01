Usa: maltempo in Alabama e Georgia, bilancio dei morti sale a otto persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle persone morte a seguito dell’ondata di maltempo che ieri ha colpito gli Stati dell’Alabama e della Georgia, con violente tempeste che hanno provocato un tornado in alcune contee, è salito a otto persone. Le forze dell’ordine hanno confermato il ritrovamento del corpo di una donna nella contea di Autauga, in Alabama, dove la governatrice repubblicana Kay Ivey ha dichiarato lo stato di emergenza per le contee più colpite dal maltempo: Autauga, Chambers, Coosa, Dallas, Elmore e Tallapoosa. Un provvedimento analogo è stato annunciato anche dal governatore della Georgia, il repubblicano Brian Kemp. Le tempeste sono iniziate in Louisiana nella mattinata di ieri, per poi arrivare in Georgia e trasformarsi in un vero e proprio tornado che ha colpito l’Alabama. (Was)