Torino: Lo Russo, persone anziane sono un dono per tutte le età della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i suoi 100 anni, la signora Giovanna ha espresso il desiderio di incontrarmi a Palazzo Civico. Sono stato davvero felice della sua visita: confrontarsi con persone che hanno un vissuto che attraversa così tanto della nostra storia è un privilegio e una ricchezza. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Le persone anziane, per usare le parole di Papa Francesco, sono 'un dono per tutte le età della vita': il loro esempio e la loro memoria sono davvero importanti per tutte e tutti noi, e a loro devono andare nostre particolari cure e attenzioni", conclude Lo Russo. (Rpi)