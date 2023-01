Brasile: assalto alle istituzioni, governo pronto a chiedere estradizione ex ministro Torres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'ex ministro della Giustizia del governo Bolsonaro, Anderson Torres, non dovesse rientrare in Brasile questa settimana, il prossimo lunedì sarà chiesta l'estradizione agli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Flavio Dino, nel corso di una conferenza stampa. "Subito dopo il mandato d'arresto spiccato nei suoi confronti (dal giudice della Corte suprema Alexander de Moraes), lo scorso 10 gennaio, Torres ha annunciato che sarebbe rientrato presto in Brasile. Questa cosa non è avvenuta e non è stata fissata una data. Aspetteremo fino a lunedì, perché vogliamo sia una presentazione spontanea. Se non avverrà avvieremo i meccanismi di cooperazione legale internazionale per procedere all'estradizione", ha detto. Torres era il responsabile della sicurezza a Brasilia la scorsa domenica, quando migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, hanno invaso gli edifici del parlamento, della Corte suprema e della presidenza della Repubblica. La sua posizione si è ulteriormente aggravata ieri, dopo che le forze di sicurezza hanno ritrovato nella sua abitazione la bozza di un decreto per proclamare uno stato di emergenza (di "difesa") invalidando la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva alle presidenziali di ottobre. (segue) (Brb)