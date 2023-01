Torino: il Politecnico avvia il progetto Mimosa, obiettivo sviluppare velivoli sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Politecnico di Torino ha avvisato il progetto Mimosa. L'iniziativa, finanziata dall'Unione Europea all'interno del programma Horizon, ha l'obiettivo di sviluppare industrialmente una nuova tipologia di struttura aeronautica per i velivoli di nuova generazione. L'ambizione è quella di ripensare le modalità di produzione, trasporto e assemblaggio delle strutture che compongono il velivolo, cercando di ridurre il più possibile le fasi intermedie, integrare i processi e contenere la dispersione geografica delle forniture. Analogamente a fine vita, l'obiettivo è quello di recuperare quanti più materiali possibili, rigenerarli e convertirli in nuove strutture. Al progetto parteciperanno aziende del panorama italiano come la multinazionale Leonardo, Tuv Italia, Bytest, la startup F3nice ed altri partner dei settori dell’industria meccanica e dei materiali. (segue) (Rpi)