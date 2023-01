Torino: il Politecnico avvia il progetto Mimosa, obiettivo sviluppare velivoli sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi ambiziosi obiettivi necessitano di soluzioni tecnologiche innovative, che guardino a processi produttivi di nuova generazione e cerchino di integrarli in modo efficace, affidabile, economico e scalabile industrialmente – ha sottolineato il professor Giorgio De Pasquale, coordinatore del team che si occuperà del progetto - Proprio in questo senso, il progetto Mimosa porterà alla produzione, sfruttando brevetti specifici del Politecnico, di strutture multi-materiale composte da leghe metalliche e materiali compositi senza elementi intermedi (adesivi o rivetti) mediante l’integrazione di manifattura additiva metallica, trattamenti superficiali al plasma e fibre di carbonio. A fine servizio, le strutture realizzate con la tecnologia Mimosa potranno essere rigenerate grazie a un processo di “atomizzazione” che riduce gli scarti metallici in polvere a granulometria e composizione controllate, che diviene una materia prima 'secondaria' per gli stessi processi di additive manufacturing", ha concluso. (Rpi)