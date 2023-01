Lombardia 2023: Majorino a Fontana, noi non saremo mai quelli che chiuderanno i termovalorizzatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Fontana, visto che ha paura di perdere le elezioni, dice cose incredibili sulla questione dei termovalorizzatori: dico a lui come a chiunque altro di smetterla di usare questo tema così importante per fare della propaganda raccontando balle. Noi non saremo mai quelli che chiuderanno i termovalorizzatori". Lo afferma in un video Pierfrancesco Majorino, candidato del Partito democratico e delMovimento 5 stelle alla presidenza della Regione Lombardia. "La cosa che invece pensiamo di dover fare - prosegue - è che, in alcuni casi, vanno superati impianti obsoleti, e questo per la salute dei cittadini. È il frutto di un accordo tra diverse forze di cui io sono molto orgoglioso". "Sono convinto - continua - che l’esperienza di Brescia sia straordinaria e debba andare avanti con grande impegno da parte di tutti. Dico una cosa a Fontana: invece di raccontare storielle su questioni tanto rilevanti, spieghi perché non ha fatto niente quando crescevano le liste d’attesa". (Com)