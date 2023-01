Ue: le priorità della presidenza svedese, un'Europa più verde, sicura e libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'Europa più verde, più sicura, più libera. Sono queste le parole chiave con cui il primo ministro svedese, Ulf Kristersson, ha inaugurato il semestre di presidenza del Consiglio dell'Ue a Kiruna, in Svezia. L'obiettivo primario del capo del governo svedese, come da lui stesso specificato, rimane però quello di sostenere l'Ucraina. "Il destino dell'Ucraina è il destino dell'Europa", ha dichiarato. "La vittoria ucraina in questa guerra è esistenziale per l'Europa. Durante la presidenza svedese, continueremo a sostenere la missione europea di assistenza militare a sostegno di Kiev", ha assicurato. D'accordo con queste parole, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'esborso della prima tranche del sostegno economico da 18 miliardi a Kiev entro gennaio. Il pacchetto di aiuti prevede l'esborso mensile di 1,5 miliardi di euro all'Ucraina durante tutto il corso del 2023. "Si tratta del più grande pacchetto di assistenza macrofinanziaria che l'Unione europea abbia mai fornito a un Paese partner", ha detto von der Leyen, spiegando che l'Unione e i suoi partner sono al lavoro anche per preparare le ricostruzione postbellica. "La piattaforma dei donatori internazionali, che abbiamo istituito con i nostri partner del G7, sarà operativa nei prossimi mesi. Aiuterà a coordinare i diversi aiuti, ma sarà anche uno strumento importante per garantire che la ricostruzione combini riforme e investimenti, in modo che questo apra la strada all'adesione ucraina all'Unione europea". (segue) (Beb)