Ue: le priorità della presidenza svedese, un'Europa più verde, sicura e libera (2)

- La seconda priorità della presidenza svedese, come ha illustrato in conferenza stampa il premier Kristersson, sarà quella di rendere l'Europa più verde. Due sono gli obiettivi: eliminare gradualmente i combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde nei trasporti e nell'industria. "Le istituzioni europee stanno negoziando diversi dossier legislativi, il nostro obiettivo è di portarli a termine durante la presidenza", ha detto. Tra questi, le revisioni della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sull'efficienza energetica, nonché la proposta di eliminare gradualmente le emissioni di CO2 nel settore del trasporto marittimo e sostenere lo sviluppo di infrastrutture per i combustibili alternativi come l'elettricità, l'idrogeno e il metano liquefatto, ha spiegato Kristersson. Un'Europa più verde, con prezzi energetici più accessibili e che aumenti la produzione di energia da risorse rinnovabili, è quello a cui punta anche la Commissione europea che, come ha dichiarato la presidente von der Leyen, vuole raddoppiare la produzione di energia da risorse green nel corso del 2023, dopo la crisi energetica che ha colpito il continente nel corso del 2022. "La Russia ha tagliato l'80 percento delle nostre forniture di gas in soli otto mesi, ma siamo stati in grado di affrontare la crisi senza avere blackout e risparmiando energia. Putin ha provato a ricattarci, ma ha fallito grazie alla nostra unità", ha detto. "Oggi possiamo dire che questo duro lavoro ha pagato. I prezzi del gas sono più bassi di quanto lo fossero prima dell'invasione russa in Ucraina e i nostri siti di stoccaggio sono pieni all'83 percento", ha proseguito la presidente della Commissione Ue. Nel corso del 2023, ha poi promesso, la Commissione proporrà una riforma del mercato dell'energia elettrica e renderà operativo il meccanismo di acquisto congiunto del gas. (segue) (Beb)