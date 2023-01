Ue: le priorità della presidenza svedese, un'Europa più verde, sicura e libera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo punto dell'agenda svedese sarà invece quello di rendere l'Europa più libera. "Questo significa difendere la nostra posizione globale e i valori fondamentali del mercato unico, ma abbiamo bisogno di una strategia globale e a lungo termine", ha spiegato il premier svedese Kristersson facendo riferimento anche alla legge sulla riduzione dell'inflazione degli Stati Uniti, che preoccupa non poco le più alte cariche europee. "Verranno adottate diverse misure concrete. Tra queste, rafforzare il mercato unico e garantire regole di concorrenza solide", ha dichiarato il premier svedese. "Stiamo lavorando intensamente con gli Stati Uniti per ridurre l'impatto negativo della legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione", ha confermato von der Leyen. "Rendere l'Europa più libera, significa anche ridurre le dipendenze dannose e rendere le nostre economie più resistenti alle pressioni esterne, così come diversificare le nostre catene del valore", ha proseguito Kristersson. "Allo stesso tempo, continueremo a lavorare sull'agenda del libero scambio dell'Ue e su nuovi accordi di libero scambio" con gli Stati partner nel mondo, ha assicurato. (segue) (Beb)