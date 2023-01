Ue: le priorità della presidenza svedese, un'Europa più verde, sicura e libera (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma di stabilizzazione del mercato passa anche dalla riduzione della dipendenza da Paesi terzi per quanto riguarda la fornitura di materie prime, anche nel campo della produzione di energia green. "Stiamo affrontando la concorrenza sleale della Cina nel settore delle energie pulite", ha infatti sottolineato von der Leyen nel corso della conferenza. "Abbiamo una fiorente industria green e vogliamo mantenere la nostra leadership nella decarbonizzazione, ma la competizione è in continua crescita. Abbiamo bisogno di stabilire un mercato che garantisca parità di condizioni", ha detto. La presidente della Commissione Ue, ha poi assicurato che lavorerà con la presidenza svedese per inviare un forte segnale alle imprese e al mercato europeo. "Vogliamo rassicurare le imprese sulla nostra determinazione a preservare e ottimizzare l'attrattività economica dell'Europa". Nuova legislazione su materie prime, attenzione a mercati specifici - come quello dell'idrogeno - facilitazione di investimenti e modifica del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, nonché la creazione di nuovi fondi europei per rispondere ai bisogni del mercato green, sono gli strumenti che la Commissione europea intende adottare nel corso dell'anno. Infine, il primo ministro svedese ha ribadito l'impegno verso il rispetto dello Stato di diritto. "Vogliamo fare dell'Europa un esempio per il resto del mondo. Continueremo a lavorare al dialogo sullo Stato di diritto in seno al Consiglio Affari generali, oltre a mantenere in agenda le procedure dell'articolo 7", ha dichiarato. (Beb)