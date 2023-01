Campidoglio: Rocca (FdI), Comune non rottama piccoli debiti, ma dà casa ad abusivi e morosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La decisione di Roma Capitale di non rottamare i piccoli debiti lascia quanto meno perplessi, soprattutto se si pensa che é la stessa giunta che vuole assegnare le case popolari a morosi e abusivi. Resta il fatto che la scelta di Roma Capitale è controcorrente rispetto ad altri comuni che invece hanno attuato lo stralcio. É mia intenzione comunque proporre in fase di bilancio che almeno si torni a chiedere la somma originaria scorporata da more e sanzioni aggiuntive. Multe del 2014 di 100 euro oggi sono arrivate a 500/600 euro. Del resto togliere le maggiorazioni non è una mancata entrata". È quanto dichiara in una nota il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Federico Rocca. (Com)