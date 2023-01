Difesa: pubblicati bandi concorso Accademia militare e Allievi ufficiali in ferma prefissata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si apre l’anno con i nuovi concorsi per l’Esercito italiano che danno l’opportunità ai giovani di entrare a far parte della Forza armata. Secondo quanto riferisce una nota, i bandi di concorso e le modalità di invio delle candidature sono reperibili sul sito web dell’Esercito. Sulla piattaforma di Forza armata è possibile prendere visione del Bando di concorso per l’ammissione di 146 Allievi al primo anno del 205° corso dell’Accademia Militare per l’anno accademico 2023-2024. L'Accademia militare, attraverso un percorso di formazione completo ed avvincente, prepara l’ufficiale dell'Esercito che sarà un Comandante di uomini, pronto ad agire in ogni situazione, in Patria e all'estero. La selezione è rivolta a candidati che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato i ventidue anni alla scadenza della presentazione delle domande. (segue) (Res)