Difesa: pubblicati bandi concorso Accademia militare e Allievi ufficiali in ferma prefissata (2)

- Inoltre, è stato pubblicato il Bando di concorso per l’ammissione di 94 Allievi ufficiali in ferma prefissata (Aufp), ausiliari del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri, di Commissariato e Sanitario dell’Esercito Italiano, visionabile sul sito "esercito.difesa.it". La selezione pubblica è rivolta a candidati laureati con la possibilità di presentare domanda entro il 9 febbraio 2023. Ancora, nell’ambito del processo di revisione dello strumento militare terrestre e del potenziamento delle unità dell’Esercito, la legge n.119/2022 ha introdotto un nuovo modello di reclutamento nelle carriere iniziali in Forza Armata incentrato sulle nuove figure professionali del Volontario in ferma prefissata Iniziale (Vfi) e del Volontario in ferma prefissata triennale (Vft), sostitutive degli attuali VFP1/4. (segue) (Res)