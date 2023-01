Difesa: pubblicati bandi concorso Accademia militare e Allievi ufficiali in ferma prefissata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo modello professionale, sulla base di ferme triennali, consente al giovane cittadino, di età compresa tra i 18 e 24 anni non compiuti, di arruolarsi e ricevere una formazione specialistica idonea ad operare da subito e con regolarità all’interno delle unità dell’Esercito, a fronte di un’indipendenza economica adeguata ai tempi moderni. Al raggiungimento del 24esimo mese di servizio potrà già aderire al concorso interno per Volontario in ferma triennale (Vft). Il primo bando Vfi è in arrivo nei prossimi giorni. (Res)