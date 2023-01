Americhe: consiglio permanente Osa discute mercoledì 18 situazione in Perù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si riunirà mercoledì 18 per discutere la "situazione in Perù". La riunione si terrà nella sede di Washington alle 14.30 ore locali (le 20.30 in Italia). Il Perù è da oltre un mese attraversato da scontri tra forze di sicurezza e sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo. I manifestanti chiedono la scarcerazione di Castillo, arrestato il 7 dicembre 2022 con l'accusa di "ribellione", le dimissioni dell'attuale presidente, Dina Boluarte, e un ritorno alle urne per eleggere nuovo presidente e parlamento. Una crisi che ha sin qui portato alla morte di almeno 49 persone, quasi tutte nella zona meridionale del Paese. (segue) (Was)