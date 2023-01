Americhe: consiglio permanente Osa discute mercoledì 18 situazione in Perù (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo - il secondo designato dalla presidente Dina Boluarte nelle prime due settimane di mandato - ha ricevuto martedì 10 la fiducia (con 73 voti a favore, 43 contrari e sei astensioni). Diversi parlamentari avevano chiesto senza successo la sospensione della seduta in omaggio alle 18 vittime registrate nelle precedenti 24 ore, nella regione meridionale di Puno. Prima dell'avvio del dibattito, dai banchi della sinistra hanno quindi esibito cartelli definendo Otarola "assassino". Nelle stesse ore la procura generale del Perù ha formalizzato l'apertura di indagini preliminari nei confronti della presidente, Dina Boluarte, e di altri tre ministri per i reati di "genocidio, omicidio e lesioni gravi" che si sarebbero compiuti durante gli scontri registrati nell'ultimo mese, con un bilancio, sin qui, di almeno 46 morti. Nel fascicolo, oltre alla presidente, vengono iscritti il presidente del Consiglio dei ministri, Alberto Otarola (fino al 21 dicembre ministro della Difesa), il ministro dell'Interno, Victor Rojas e quello della Difesa, Jorge Chavez. A questi si aggiungono l'ex presidente de Consiglio, Pedro Angulo e l'ex ministro dell'Interno, Cesar Cervantes. (segue) (Was)