Americhe: consiglio permanente Osa discute mercoledì 18 situazione in Perù (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo capitolo della lunga crisi in atto in Perù si è aperto la mattina del 7 dicembre 2022, quando il Congresso, poco prima di essere sciolto per un discusso decreto, si riuniva per approvare la destituzione di Castillo. Esautorato dei poteri, Castillo lasciava il palazzo di governo per dirigersi verso l'ambasciata del Messico a Lima pronto a ricevere asilo politico, ma è stato portato dalla sua stessa scorta alla procura generale, dove sarebbe stato arrestato con l'accusa di "ribellione". Nella stessa giornata, il Parlamento approvava in tempi record l'insediamento della vice, Dina Boluarte, a nuova presidente. Una situazione contestata dai sostenitori dell'ex presidente, protagonisti degli scontri tutt'ora in corso con le forze di sicurezza. (segue) (Was)