Veneto: giunta Vicenza approva progetto per parco polifunzionale, 200 mila euro con Pnrr

- Il comune di Vicenza ha comunicato che "la giunta ha approvato il progetto definitivo per rendere il parco in Gogna, attorno all'ex colonia Bedin Aldighieri, attrattivo e polifunzionale per attività di svago, ludiche e sportive con nuovi posti auto, aree sosta, spazi per mountain bike, arrampicata e attività di spartan race con servizi, strutture e spogliatoi". Il progetto - riferisce una nota - sarà realizzato con l'investimento di 200 mila euro del bando del Pnrr. Lo spazio si troverà all'estremità nord dei Monti Berici. "Vogliamo recuperare e rilanciare questa splendida area verde – hanno dichiarato il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, e l'assessore alle Infrastrutture, Mattia Ierardi – rendendola fruibile da tutti coloro che amano la natura e intendono viverla attraverso modalità diverse. Intendiamo dare nuova vita all'intera zona di Gogna attirando le famiglie e i loro bambini ma anche i giovani e gli sportivi. I lavori, che prenderanno il via a fine primavera, si concluderanno presumibilmente entro ottobre. Un nuovo step - hanno concluso - verso l'estensione dei percorsi ciclabili sui nostri colli che, senza dubbio, non sarà l'ultimo". (Rev)