Roma: Ferro, intervento a Termini per dare sicurezza a cittadini onesti

- L'intervento alla stazione Termini di Roma “è solo il primo di una serie di interventi che hanno come unico scopo rendere più sicuri luoghi attualmente pericolosi in modo che possano essere fruiti con maggiore serenità dai cittadini”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario agli Interni, Wanda Ferro, di Fratelli d'Italia. "Le linee del ministro Piantedosi sull'ordine pubblico cominciano a dare i primi risultati”, sottolinea Ferro, che aggiunge: “L'intervento delle forze dell'ordine di questa mattina ha permesso di liberare la Stazione da abusivi, irregolari e spacciatori che rappresentavano un pericolo per la comunità. Questo è solo l'inizio. Anche i prossimi interventi avranno lo scopo di rendere semplicemente sicuri luoghi che oggi non lo sono, a garanzia delle persone oneste che hanno il diritto, e a volte l'esigenza, come nel caso della principale stazione di Roma, di frequentare questi posti". (Rin)