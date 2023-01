Lombardia 2023: Fontana, la chiusura dei termovalorizzatori sarebbe un disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiusura dei termovalorizzatori determinerebbe disastri inenarrabili. Lo ha affermato oggi il presidente di Regione Lombardia e candidato per il centrodestra, Attilio Fontana, a margine dell'evento "Lombardia al voto" organizzato da Fratelli d'Italia a sostegno della sua candidatura a Palazzo Lombardia, rispondendo alle parole del leader del M5S Giuseppe Conte. "Il capo del Movimento 5 Stelle dice 'chiuderemo tutti i termovalorizzatori'. Per loro è assolutamente normale, ma questo determinerebbe disastri inenarrabili", ha detto Fontana ricordando che "i 5 Stelle dicono di non voler alcuna opera nuova, di non volere alcuna infrastruttura nuova. Non solo vogliono chiudere i termovalorizzatori, ma addirittura sospendere ogni tipo di opera pubblica". "L'alternativa all'amministrazione di centrodestra vuol dire sospendere ogni tipo di sviluppo - ha proseguito Fontana -. Dobbiamo far capire ai cittadini che vogliamo una Lombardia che continui a essere la prima". "C'è chi vuole proseguire nel progetto che ha consentito alla Lombardia in questi anni di eccellere e c'è chi invece vuole cercare di bloccare questo tipo di sviluppo" ha concluso il presidente. (Rem)