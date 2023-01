Brasile: ex ministro della Giustizia Torres rientra oggi in Patria, sarà arrestato al suo arrivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro della Giustizia del Brasile ed ex segretario della Pubblica sicurezza del Distretto federale, Anderson Torres, rientra oggi in Patria dagli Stati Uniti, per essere arrestato. Sul politico, che si trovava in Florida dal 6 gennaio, grava infatti l'ordine di carcerazione firmato il 10 gennaio dal giudice della Corte suprema del Brasile, Alexandre de Moraes. Torres era il responsabile della sicurezza a Brasilia la scorsa domenica, quando migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, hanno invaso gli edifici del parlamento, della Corte suprema e della presidenza della Repubblica. La sua posizione si è ulteriormente aggravata ieri, dopo che le forze di sicurezza hanno ritrovato nella sua abitazione la bozza di un decreto per proclamare uno stato di emergenza (di "difesa") invalidando la vittoria di Luiz Inacio Lula da Silva alle presidenziali di ottobre. (segue) (Brb)