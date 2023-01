Fvg: Pd, Piantedosi incontri sindaca Gradisca Isonzo che ospita unico centro accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro dell'Interno incontri la sindaca del Comune di Gradisca d'Isonzo sul cui territorio è stato collocato, oltre a un Centro di permanenza per il rimpatrio, l'unico Centro di accoglienza per richiedenti asilo del Friuli Venezia Giulia, ormai molto oltre le possibilità di una appena dignitosa capienza”. È la richiesta congiunta del capogruppo consiliare regionale e segretario provinciale del Partito democratico in Friuli Venezia Giulia, Diego Moretti, e della sindaca di Gradisca (Gorizia) e componente della segreteria regionale Pd, Linda Tomasinsig, alla vigilia della partecipazione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica (Cposp), in Prefettura a Trieste. “La pressione cui è sottoposta questa struttura e l'intero comune non può essere ignorata né sottovalutata dal Governo, proprio alla luce dei flussi della rotta balcanica di cui il ministro Piantedosi si occuperà sabato a Trieste”, si legge nella nota. “Sono purtroppo cadute nel nulla le richieste e i tentativi di contatto, anche tramite l'assessore regionale alla sicurezza e il prefetto di Gorizia, operati dalla sindaca di Gradisca. È potente la sensazione di abbandono e disinteresse dovuta alla perdurante mancanza di ascolto dei problemi del territorio". (Frt)