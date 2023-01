Ucraina: premier Shmyhal, auspichiamo di diventare membri dell’Ue in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina auspica di diventare uno Stato membro dell'Unione europea in due anni. E' quanto affermato dal primo ministro Denys Shmyhal nel corso di una riunione governativa. L'Ucraina si preparerà per i negoziati diretti sull'adesione contemporaneamente all’adozione e attuazione della legislazione europea, ha riferito Shmyhal. "Si formeranno squadre di negoziatori da parte ucraina, che discuteranno i dettagli in diverse aree. Questa sarà la base per l'apertura di negoziati formali", ha continuato. "Auspichiamo di percorrere questa strada in meno di due anni. E poi l'Ucraina diventerà un vero membro dell'Ue. Saranno finalmente abolite tutte le barriere al commercio e l'Ucraina avrà accesso ai fondi strutturali e di investimento dell'Unione", ha proseguito il premier. (Kiu)