Croazia: ministro Economia, molti commercianti hanno ripristinato prezzi ante introduzione euro

- Un buon numero di entità commerciali in Croazia ha riportato i prezzi al livello di prima dell'introduzione dell'euro nel primo gennaio 2023. Lo ha affermato il ministro dell'Economia di Zagabria, Davor Filipovic, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Hrt". Filipovic ha quindi spiegato la strategia del governo per controllare l'andamento dei prezzi nel Paese nel prossimo periodo. "I commercianti sono tenuti a fornirci i prezzi dell'anno scorso di 80 articoli che fanno parte del paniere dei consumatori; continueranno a fornirci queste informazioni ogni due settimane quest'anno e noi presenteremo tutto ai nostri cittadini in modo che possano confrontare i prezzi di una particolare catena commerciale e valutare chi è stato corretto", ha detto Filipovic. Il ministro ha sottolineato che il governo non ha abbandonato le misure annunciate (annullamento di alcuni sussidi o nuovi aumenti fiscali), per punire chi ha approfittato del cambio della moneta per aumentare i prezzi. "Le misure annunciate dal governo non sono state abbandonate", ha sottolineato il ministro, "ma abbiamo visto che un buon numero di attività ha recepito il messaggio e riportato i prezzi al livello di prima del nuovo anno". "Se c'è bisogno di prendere altre misure, il governo lo farà in futuro", ha detto Filipovic, il quale ha concluso che "in questo momento c'è bisogno di rafforzare i controlli e le nostre istituzioni statali devono fare il loro lavoro. Poi vedremo se andremo nella direzione di misure diverse". (Seb)