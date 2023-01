Israele: opposizione annuncia proteste contro governo domani a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di opposizione, intellettuali e personaggi di spicco della società israeliana hanno annunciato per domani sera una vasta manifestazione a Tel Aviv contro le riforme giudiziarie avviate dal governo di destra guidato dal premier Benjamin Netanyahu. “È dovere di ogni cittadino unirsi alla lotta per la patria, la sua sicurezza e il suo futuro, per i valori della Dichiarazione di indipendenza, per l'uguaglianza, per la fratellanza dell'uomo, la sua dignità, i suoi diritti e la sua libertà”, afferma un volantino distribuito dal movimento “Black Flags”, che sta organizzando la manifestazione. Tra i politici dell’opposizione che hanno annunciato la loro partecipazione che si terrà sotto lo slogan “Combattere il colpo di Stato” figurano il presidente di Unità nazionale ed ex ministro della difesa Benny Gantz, la presidente del Partito laborista Merav Michaeli e il presidente di Ra'am Mansour Abbas. Anche diversi deputati del partito dell’ex premier Yair Lapid, Yesh Atid hanno annunciato la loro partecipazione. Non sarà presente invece il presidente di Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ex alleato di Netanyahu. In un primo tempo sia Gantz che Lapid avevano dichiarato che non avrebbero partecipato, tuttavia ieri l’ex ministro della Difesa ha cambiato idea. “Le intenzioni della coalizione di governo e di Netanyahu quelle di realizzare un colpo di Stato, in modo frettoloso e caotico, violando i valori più basilari della Dichiarazione di indipendenza e rifiutando il dialogo su accordi ampi, rappresentano un pericolo per lo Stato di Israele ”, ha scritto Gantz su Twitter. (Res)