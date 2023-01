Roma: probabile impatto tra scooter e cinghiale sulla Cassia, 59enne in prognosi riservata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 59enne anni è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Gemelli per le ferite riportate ieri sera cadendo con lo scooter sulla via Cassia nuova a Roma nei pressi di via Oriolo Romano. Sul posto, poco prima di mezzanotte, oltre agli operatori del 118 sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno trovato sulla strada, a poca distanza dall’incidente, un cinghiale morto. Il 63enne era privo di sensi e non ha potuto confermare o smentire quella che sembra essere l’ipotesi più plausibile, cioè che la caduta sia stata causata dall’impatto dello scooter con il cinghiale.(Rer)