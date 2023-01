Energia: von der Leyen, Putin ha provato a ricattarci ma ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha tagliato l'80 percento delle nostre forniture di gas in soli otto mesi, ma siamo stati in grado di affrontare questa crisi energetica senza precedenti compensando i tagli con la diversificazione delle fonti verso fornitori affidabili. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Kiruna, in Svezia, nella conferenza stampa di inaugurazione della presidenza di turno svedese del Consiglio dell'Ue. "Siamo stati in grado di compensare la mancanza di forniture senza avere blackout e abbiamo risparmiato energia con successo. La Russia ha provato a ricattarci, ma ha fallito grazie alla nostra unità", ha detto. Fra le misure che abbiamo preso con successo, ha spiegato von der Leyen, "abbiamo introdotto il tetto al prezzo del gas e accelerato considerevolmente i permessi per la costruzione di impianti per l'energia rinnovabile". "Oggi possiamo dire che questo duro lavoro ha pagato", ha proseguito la presidente della Commissione Ue. "I prezzi del gas sono più bassi di quanto lo fossero prima dell'invasione russa in Ucraina, i nostri siti di stoccaggio sono pieni all'83 percento, il livello più alto di sempre in questo momento dell'anno, e abbiamo distribuito il doppio della quantità dell'energia rinnovabile rispetto a quanto prospettato l'anno scorso", ha spiegato von der Leyen. Per il futuro, ha concluso la presidente dell'esecutivo europeo, "dobbiamo continuare il nostro lavoro per rendere l'energia più accessibile per i cittadini. Proporremo una riforma del mercato dell'energia elettrica questa primavera e renderemo operativo il meccanismo di acquisto congiunto del gas. Inoltre, dovremmo essere in grado di raddoppiare di nuovo la nostra capacità di produzione di energie rinnovabili nel corso dell'anno". (Beb)