Vino: Carloni (Lega), non è equiparabile a sigaretta, assurdità Ue

- "È incomprensibile come l'Ue abbia autorizzato l'Irlanda a mettere sullo stesso livello un prodotto di eccellenza della nostra produzione come il vino, a qualcosa di unanimemente riconosciuto come nocivo come le sigarette. Si tratta di uno schiaffo in faccia al nostro Paese, alla sua tradizione vitivinicola, a tutti gli operatori del settore che danno vita a prodotti il cui pregio trova riscontri internazionali”. Lo ha dichiarato il deputato della Lega e presidente della commissione Agricoltura Mirco Carloni. “Come Lega – ha proseguito – siamo pronti a portare avanti ogni iniziativa possibile, a partire dalla commissione che presiedo, al fine di scongiurare che una decisione comunitaria possa creare contraccolpi o mettere a rischio una filiera importante del nostro Paese". (Rin)