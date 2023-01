Germania: consolato generale a Francoforte rafforza impegno a servizio comunità italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2022 il consolato generale a Francoforte sul Meno ha intensificato l’erogazione dei servizi consolari per le cittadine e i cittadini italiani. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. Nell’anno appena trascorso il consolato ha raggiunto un primato nel numero di carte di identità elettroniche emesse (10.996; +51,8 per cento rispetto al 2021) e in quello dei passaporti (7.348; +14,2 per cento rispetto al 2021). Aumenti significativi sono stati registrati anche negli altri servizi consolari: ad esempio per le trascrizioni di matrimoni (608; +16,3 per cento rispetto al 2021), per i trasferimenti anagrafici in altra circoscrizione consolare (802; +30 per cento rispetto al 2021), per i cambi di indirizzo anagrafico (6.717; +10,9 per cento rispetto al 2021), per l’emissione di visti (480; +2,5 per cento rispetto al 2021).(Res)