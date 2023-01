Roma: agente penitenziaria esce di strada e muore su via Trionfale, ipotesi malore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un agente della polizia penitenziaria di 45 anni in servizio nel carcere di Regina Coeli di Roma è morto questa mattina in un incidente stradale su via Trionfale. Alle 9.20 l’uomo era alla guida della sua Mercedes classe B in direzione Roma quando la macchina è uscita di strada per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Nessun altro veicolo coinvolto e la Mercedes ha impattato contro una staccionata in legno. Non si esclude che la morte sia sopraggiunta a causa di un malore.(Rer)