Roma: schianto contro un pilone in via Silone, muore 46enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 46 anni è morto alle 13 di oggi in un incidente stradale avvenuto in via Ignazio Silone, all’altezza di via Beppe Fenoglio a Roma. Un solo mezzo è stato coinvolto nel sinistro: si tratta di una Jeep Renegade su cui viaggiavano due persone. Secondo una ricostruzione ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma capitale la vettura è uscita di strada impattando contro un pilone. Nulla da fare per il conducente del mezzo, mentre il passeggero è rimasto leggermente ferito. Gli agenti non escludono che il sinistro possa essere stato causato da un malore del conducente.(Rer)