Cina: importazioni di chip in calo del 15,3 per cento nel 2022

- Le importazioni di circuiti integrati da parte della Cina sono crollate del 15,3 per cento nel 2022, attestandosi a 538,4 miliardi di unità. Lo indicano i dati pubblicati oggi dall’Amministrazione generale delle dogane, in forte controtendenza rispetto a dei due anni precedenti: nel 2021 l’acquisto di chip era cresciuto del 16,9 per cento e nel 2020 del 22,1 per cento. In termini di valore, la Cina ha tuttavia speso solo il 3,9 per cento in meno del 2021, dato che riflette l’aumento del prezzo pagato per circuito integrato. I chip sono rimasti il prodotto più importato dalla Cina, che per acquistarli ha speso nel 2022 tanto quanto pagato per petrolio greggio e minerali ferrosi insieme. Il calo delle importazioni è stato particolarmente forte nel mese di novembre, quando gli acquisti sono diminuiti del 25,3 per cento, in concomitanza con il rafforzamento dei controlli degli Stati Uniti sulle esportazioni di chip avanzati alla Cina.(Cip)