Open Arms: Candiani (Lega), si chiuda brevemente pagina ideata esclusivamente contro Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta emergono brandelli di una verità che altri avrebbero voluto tenere nascosta. L'immigrazione, anche come descritta dalle deposizioni in tribunale, era un fenomeno che poteva essere arginato nel rispetto della legalità e degli italiani. Tutto ciò è in netto conflitto con le Ong e con la sinistra dei migranti che ha speculato a mani basse. Ci auguriamo che si chiuda brevemente questa pagina ideata esclusivamente contro Salvini da una sinistra che usa la magistratura in opposizione a un avversario politico che ancora oggi non riesce a battere alle urne". Lo dichiara in una nota il deputato della Lega, Stefano Candiani. (Com)