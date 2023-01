Usa: Delta dopo blocco nazionale dei voli, Congresso dia più risorse alla Faa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato della compagnia aerea statunitense Delta, Ed Bastian, ha chiesto al Congresso di aumentare i finanziamenti all’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa), dopo che un problema informatico ha gettato nel caos il traffico aereo in tutto il Paese mercoledì mattina. Durante una intervista con l’emittente “Cnbc”, Bastian ha definito “inaccettabile” l’incidente, dovuto a un database danneggiato che ha provocato oltre 10 mila tra ritardi e cancellazioni. “La Faa non riceve un adeguato quantitativo di risorse, finanziamenti, strumenti e personale, tutte componenti necessarie per modernizzare i sistemi tecnologici: spero che questo incidente dia la giusta spinta al Congresso per risolvere queste criticità”, ha detto. (Was)