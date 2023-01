Campidoglio: giunta Roma sceglie di non rottamare piccoli debiti, sono circa 280 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il vicesindaco e assessore capitolino al Bilancio, Silvia Scozzese "scegliamo di non applicare lo stralcio perché è la cosa giusta da fare, perché non possiamo rinunciare a risorse fondamentali in una capitale che riceve già molto meno di quanto necessario. Una scelta che rivendichiamo anche alla luce di quanto già messo in cantiere o realizzato nei mesi scorsi. Roma Capitale sta infatti già facendo sforzi importanti in termini di investimenti e di efficientamento della spesa - aggiunge Scozzese -. In particolare, nella gestione delle entrate, abbiamo già realizzato una serie di interventi di semplificazione a tutto vantaggio dei cittadini, a partire dall'invio della Tari in via telematica su App IO, alle attività di incentivazione della compliance fiscale che hanno già portato al ravvedimento operoso di più di 7mila contribuenti senza bisogno di ricorrere ad alcuna forma di rottamazione. Attività che proseguiranno nei prossimi mesi, ad esempio ripristinando l'opportunità di pagare la Tari con addebito su conto corrente e attraverso la riorganizzazione in corso della società capitolina di riscossione Aequa Roma, destinata a diventare sempre più una realtà fatta di veri e propri sportelli municipali", conclude. (Com)