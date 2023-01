Fisco: Agenzia entrate, pronte istruzioni su chiusura agevolata avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pronti i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. Con la circolare n. 1/E di oggi, le Entrate – riferisce una nota – chiariscono subito il perimetro della misura - che si applica alle comunicazioni che riguardano le dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021 - introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) per supportare i contribuenti nell’attuale situazione economica caratterizzata dagli effetti della pandemia e dell’aumento dei prezzi dei prodotti energetici. Il documento di prassi illustra, inoltre, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al primo gennaio 2023 e l’estensione da otto a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni. Con la definizione agevolata passano dal 10 al 3 per cento le sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. (segue) (Com)