Mali: medico sudafricano rapito in Libia consegnato a ramo di Al Qaeda

- Un medico militare sudafricano rapito più di cinque anni fa in Libia è apparso in un video nel quale afferma di essere stato consegnato nel nord del Mali a miliziani del Gruppo di sostegno all'islam e ai musulmani (Jnim). Nel video datato 4 gennaio, riferisce l'agenzia di stampa "Apa", l'uomo afferma di chiamarsi Gerco Vam Deventer, di essere cittadino sudafricano e di essere attualmente "prigioniero del ramo di Al Qaeda in Mali", in riferimento allo Jnim. Dopo aver prestato servizio per diversi anni in Afghanistan l'uomo, un medico militare, è rientrato in Sudafrica nel 2017 prima di accettare un lavoro come autista di ambulanze in Libia. Qui è stato rapito il 3 novembre di quell'anno. Van Deventer è comparso per la prima volta in video nel 2019, quando ha chiesto singhiozzando il suo rilascio facendo lamentando problemi di salute. Secondo il direttore della Ong Gift of the Givers, Imtiaz Soliman, i rapitori avevano chiesto all'epoca 1,5 milioni di dollari per il suo rilascio. Da alla il suo caso non ha avuto evoluzione. Fonti vicine al dossier riferiscono inoltre che il medico avrebbe chiesto alla moglie in una lettera scritta a suo nome dai rapitori di contattare la moglie del giornalista francese Olivier Dubois, ugualmente sequestrato nell'aprile del 2021 mentre si trovava nel nord del Mali. Altri cittadini del Sudafrica sono stati rapiti in Mali in passato. Nel 2011, Stephen McGrown è stato rapito a Timbuctù da membri di Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), prima di essere rilasciato nel 2017. All'epoca, il governo di Pretoria ha affermato di non aver pagato alcun riscatto ai jihadisti. (Res)